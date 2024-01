Forte odore di marijuana sul treno: la polizia arresta un passeggero tra Como e Carimate

Il forte e sospetto odore di sostanze stupefacenti che permeava l'aria all'interno del vagone ha destato l'attenzione degli agenti della polizia ferroviaria. Nei guai è finito un nigeriano di 29 anni trovato in possesso di marijuana e hashish.

L'uomo viaggiava a bordo di un treno proveniente dalla Svizzera e diretto verso Milano. Gli agenti hanno perquisito il 29enne nel tratto compreso tra la stazione di San Giovanni e quella di Carimate. l'aria di un treno regionale da Como San Giovanni a Carimate, ha scatenato un'indagine che ha portato a un arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga. Dapprima gli hanno chiesto di esibire il documento d'identità e svuotare le tasche. Il nigeriano, irregolare sul territorio nazionale, ha eseguito la richiesta e ha appoggiato sul sedile alcuni involucri contenente la sostanza stupefacente (hashish e marijuana). A quel punto gli agenti lo hanno accompagnato negli uffici della Polfer di Como San Giovanni per un controllo più approfondito. Complessivamente, sono stati sequestrati 233,57 grammi di sostanze stupefacenti e 310 euro in contanti.

Il 29enne è stato portato nella cella di sicurezza della questura di Como in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo.