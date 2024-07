Occupava come una "casa" il chiosco di viale Innocenzo: denunciato

Occupava il chiosco comunale di viale Innocenzo a Como (quello proprio davanti al comando e attualmente non assegnato) come una casa, o comunque un punto d'appoggio dove l'hanno trovato nella giornata di ieri 10 luglio gli agenti della polizia Locale. L'uomo, un tunisino classe 1996, irregolare sul territorio è stato denunciato a piede libero dalla polizia Locale per occupazione abusiva di immobile. All'interno, durante la perquisizione, sono stati trovati vari oggetti tra cui un coltello e del materiale da scasso come martelli e ferri vari e anche una piccola quantità di hashish per cui è scattata anche la segnalazione alla Prefettura.