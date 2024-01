Strage di Erba: sì a un nuovo processo

La Corte d'Appello di Brescia ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi, fissando la prima udienza del processo di revisione sulla strage di Erba per il primo marzo. L'annuncio è stato fatto da Fabio Schembri, uno dei legali della coppia. La udienza si terrà davanti alla seconda sezione penale e potrebbe portare a tre esiti possibili: l'assoluzione o la condanna di Rosa Bazzi e Olindo Romano, oppure la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione. Il caso riguarda la strage di Erba, l'omicidio plurimo avvenuto il 1° dicembre 2006 nella palazzina della corte di via Diaz. Nel primo processo, i due coniugi furono accusati e condannati all'ergastolo per aver ucciso con coltelli e una spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Con la citazione a giudizio e la prossima udienza, si riapre la vicenda legale e si attendono gli sviluppi del processo di revisione.