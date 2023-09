Nuova tragedia sulle montagne: morto un uomo di 46 anni dopo essere precipitato

Una nuova tragedia in montagna, questa volta in Valfurva (provincia di Sondrio) meta molto amata e frequantata anche dai comaschi. Non si conosce ancora l'identità del 46enne che è precipitato in un luogo impervio e ha perso la vita. Sul posto è arrivato l'elisoccorso di Areu che ha traspostato i soccorritori in quota. Insieme all'uomo deceduto c'era un'altra persona, ma non si hanno informazioni in merito perché i soccorsi, delicatissimi, sono ancora in corso. L'allarme è stato lanciato all'alba intorno alle 6 del mattino. In aggiornamento.