Nuda per le strade del centro, chiede a tutti i passanti di fare sesso: arrestata 31enne

Questo singolare episodio, che ha seminato panico in città, arriva dalla vicina provincia di Varese, proprio in centro città. Una ragazza di 31 anni è riuscita a seminare il panico girando completamente nuda e chiedendo ai passanti di fare sesso con lei. La volante della polizia l'ha trovata mentre importunava chiunque le passasse vicino. Dopo aver urlato di tutto contro i passanti e aver danneggiato le auto in sosta, è venuto il turno degli agenti.

"Vi sputo addosso, sono sieropositiva"

La ragazza è stata trovata nuda in stato di agitazione psicofisica. Dopo l'arrivo della volante della polizia, anziché tranquillizzarsi, alla vista degli agenti la ragazza ha alzato il livello delle molestie, aggredendo i poliziotti, un passante e danneggiando le auto in sosta. La donna ha continuato a divincolarsi nell'auto di servizio e ha pure preso a testate gli uffici della questura, urinando in camera di sicurezza. Ha anche strattonato il braccio a una poliziotta provocandole delle lesioni, tanto da far scattare l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. "Sono sieropositiva, vi sputo addosso", urlava.

L’imputata ha 31 anni, ed è finita davanti al giudice per direttissima. L'imputata si è scusata in aula, dichiarando di avere problemi legati alla sua dipendenza da cannabinoidi e alcool e spiegando di aver "bevuto rum", visto che per lei questo "è un periodo difficile". Il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e all'obbligo di dimora nel comune di residenza.

