Nubifragio a Uggiate Trevano: in pochi minuti mezzo metro d'acqua e fango sulle strade. Video

In pochi minuti Uggiate Trevano è stata letteralmente sommersa dall'acqua. I residenti, come riportano anche su 3Bmeteo, parlano di "un macello" dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla zona. Diverse auto sono state semi-sommerse in un parcheggio invaso dall'acqua, ed anche le attività commerciali hanno subito danni. Alcuni esercenti locali hanno lamentato una risposta tardiva da parte dei soccorritori (video di Marzia Pellegini)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.