Minacce e spinte a un ragazzino, poi gli ruba la bicicletta: denunciato 19enne di Novedrate

Minacce, spinte e poi cerca di rubare la sua bicicletta. Non riuscendoci, il 19enne di origine albanese ma residente a Novedrate, è scappato rubando un'altra biciletta.

È accaduto il 21 marzo 2021, alle ore 21.00 circa a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza, i carabinieri, al termine di accertamenti di polizia giudiziaria, hanno denunciato in stato di libertà, per tentata rapina e furto il 19enne di Novedrate, incensurato che poco prima in Via Mazzini, dopo aver minacciato un 14enne, spintonandolo nel tentativo di rubargli la bicicletta, senza riuscirci aveva rubato un'altra bicicletta di proprietà di un altro 14enne del posto per poi dileguarsi.

I carabinieri hanno immediatamente ricostruito la dinamica dei fatti e avviato le ricerche in collaborazione con i colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Seregno. I militari del Norm hanno rintracciato rapidamente il ladro. Fermato è stato condotto in caserma, ed è stato denunciato per rapina e furto.

La bicicletta è stata quindi recuperata e restituita al legittimo proprietario.