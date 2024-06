In giro di notte in mezzo alle auto non sa spiegare perché: denunciato un 18enne

Erano circa le 2.30 della scorsa notte quando una volante della polizia di Stato, su segnalazione di un dipendente di Mondialpol che ha chiamato il 112, è intervenuta in via Anzani a Como. Qui c'era un ragazzo che si aggirava tra le automobili parcheggiate con fare sospetto. Alla domanda degli agenti su cosa ci facesse in strada a quell'ora, il giovane (un 18enne di origini algerine residente a Como, con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e per spaccio di stupefacenti) non ha saputo dare nessuna spiegazione sensata. Considerando anche che su di lui gravava l’obbligo di permanenza nella sua abitazione proprio nella fascia oraria serale e notturna, è stato portato in Questura e denunciato per l’inosservanza.