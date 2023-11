Notte di Halloween nel Comasco: tanto alcol, risse e aggressioni

Una notte molto impegnativa quella tra martedì 31 ottobre e il 1 novembre per le strade di Como e provincia. Molti gli interventi del 118 per risse, aggressioni e per andare in aiuto di chi aveva bevuto troppo. Riportiamo solo i principali.

Alle 21.44 a Moltrasio aggressione con arma bianca in via Paolo Donegana. Un uomo di 64 anni è finito in ospedale al Valduce. Alle 22.56 a Appiano Gentile un'ambulanza è intervenuta in piazza Libertà per intossicazione etilica. Dopo i soccorsi sul posto, non è stato necessario ricoverare l'uomo. Alle 23.13 una donna è stata raggiunta dai soccorsi del 118 in via Pasquale Paoli a Como sempre per problematiche insorte per aver bevuto troppo alcol. Un'ambulanza della Croce Azzurra è intervenuta in suo aiuto.

Alle 2.37 in piazza Alcide de Gasperi a Como due ragazzi di 18 anni sono stati coinvolti in un evento violento non ben specificato e uno di loro è stato poi trasportato all'ospedale Sant'Anna in codice verde.

Alle 3.15 a Lipomo ancora un giovane 18enne trasportato al Valduce da via Cantaluppi per intossicazione etilica. Alle 5.04 di questa mattina è stata la volta di una ragazza di 21 anni portata al Valduce dall'ambulanza sempre per aver abusato di alcol.

Ultimo intervento segnalato alle 6.15 a Guanzate dove un 57enne è stato raggiunto dai soccorritori in codice giallo in via Giuseppe Garibaldi per intossicazione etilica.