Notte alcolica in provincia di Como: in ospedale una ragazza di 25 anni e un uomo di 44

Sono stati almeno tre gli interventi effettuati dal personale del 118 di Como nel corso della notte e nella prima mattina del 14 maggio 2023 per soccorrere persone ubriache. Una ragazza di 24 anni è stata soccorsa a Fino Mornasco, lungo la Statale dei Giovi, poco dopo le ore 2.30. La giovane giovane ubriaca è stata raggiunta da un'ambulanza della Croce Rossa di Lentate sul Seveso in codice giallo e trasportata all'ospedale di Cantù dove è stata trattenuta in osservazione nell'attesa che smaltisse la "sbronza".

Intorno alle ore 3, in via Sant'Abbondio a Como, è stata la volta di un ragazzo di 24 anni. Gli amici hanno allertato i soccorsi poiché il giovane appariva in seria difficoltà a causa dell'abuso di alcol. All'arrivo dei soccorsi il 24enne si era già ripreso e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Diverso il caso del 44enne soccorso in Corso Europa a Cantù poco dopo loe ore 6 del mattino. Le sue condizioni sono apparse decisamente più serie ai soccorritori della Croce Rossa di Cantù. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo.