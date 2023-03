Nonno spacciatore: arrestato a 75 anni a Cermenate

Lo scorso 22 febbraio a Cermenate i carabinieri arrestavano un 75enne che doveva scontare la rimanenza della sua pena per reati fiscali commessi a Como nel 2012 e per detenzione ai fini di spaccio nel 2022 a Porto Torres (paese a Nord della Sardegna). Per l'uomo era stata decisa la detenzione agli arresti domiciliari. Essendo stati scoperti durante le indagini altri reati sempre per detenzione ai fini di spaccio, la pena accumulata superava i 5 anni di reclusione e quindi è stato portato al Bassone.