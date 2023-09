Numerose persone punte dai calabroni: vietato l'accesso alla Valbasca

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco di Como chiamati più volte nel corso di domenica 24 settembre 2023 a intervenire nell zona boschiva della Valbasca, tra il quartiere di Albate e il Comune di Lipomo. Dapprima una donna di 35 anni è stata soccorsa dopo essere stata punta da diversi imenotteri. Successivamente i vigili del fuoco sono stati allertati a seguito della segnalazione di altre persone punte. Sono dovuti intervenire anche per aiutare una donna anziana che ha riportato un trauma facciale dopo una caduta a terra verosimilmente a causa dei calabroni. Si è scoperto che all'interno della Valbasca c'era un nido di calabroni. La polizia locale è intervenuta per interdire l'accesso alla zona tra il cimitero di Lipomo e il lago di Montorfano in attesa della rimozione del nido e della bonifica che avverrà nei prossimi giorni.