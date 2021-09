Como, nido di calabroni nel parco giochi dei bambini

Un nido di calabroni è stato notato e segnalato da un passante all'interno dell'area giochi dei giardini a lago a Como. Il nido si trovava incastonato nel tronco di un albero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I grossi e pericolosi insetti volavano restando vicini all'albero ma con la presenza di numerosi bambini nei paraggi si è ritenuto opportuno intervenire per rimuoverlo, così da evitare il rischio che qualcuno venisse punto. Nel tardo pomeriggio di ieri, 13 settembre 2021, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.