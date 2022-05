Como, enorme nido d'api sull'albero: vigili del fuoco e apicoltore in azione

Intervento dei vigili del fuoco per rimuovere un grosso nido di api dall'alto albero che si erge in piazza Cacciatori delle Alpi a Como. I pompieri sono intervenuti con un'autoscala per consentire a un apicoltore professionista di rimuovere l'enorme favo. Dopo avere trasferito l'ape regina in un contenitore tutte le altre api l'hanno seguita. C'è stato un momento in cui centinaia, forse migliaia di api hanno cominciato volare intorno al nido mentre veniva rimosso.

