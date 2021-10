E' morto Niang, il ragazzino caduto in una vasca di depurazione a Castellanza

Una spensierata domenica in allegria si è trasformata nella peggior tragedia possibile. Niang, 15enne di origine nigeriana, si trovava con la mamma e i fratelli in visita a un amico di famiglia, impiegato come custode presso una tintoria di via Isolnzo, a Castellanza, e residente nella palazzina aziendale. Copme riporta MilanoToday il giovane sarebbe uscito all'aria aperta con altri ragazzi per giocare a pallone. Intorno alle 17 sarebbe accaduta la tragedia. Niang per prendere un pallone finito in una vasca di depurazione vi sarebbe caduto dentro. Purtroppo l'impianto era in funzione e a causa del forte risucchio il ragazzo non sarebbe riuscito a restare a galla. Quando è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dagli uomini del 118 ormai era tardi.

