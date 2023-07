Nesso, le barche dei turisti sotto il ponte per fare foto e selfie

Una specie di "saluto all'Orrido", pericolosissima abitudine di molti barconi di turisti che arrivano con la prua fin sotto alla volta di una delle attrazioni più ammirate del lago di Como, il ponte della Civera a Nesso. La foto (di Cristina Villa) rende meglio l'idea.

Questo succede quasi ogni giorno per permettere ai turisti di scattare foto più vicini possibile e fare selfie. Una manovra che mette sicuramente in pericolo il ponte che già solo con le vibrazioni delle barche viene comunque scosso, ma così la situazione sembra proprio prendere una piega ancora peggiore e andare verso la rovina di uno dei beni paesaggistici e culturali maggiormente apprezzati sul territorio.

Il sindaco di Nesso Massimo Morini ha aspramente condannato il gesto: i cartelli di divieto ci sono e la polizia spesso perlustra la zona proprio per far allontanare queste barche di turisti. Lo scorso anno era stata posizionata una Santa Lucia in modo che le imbarcazioni non potessero avvicinarsi troppo ma è stata comunquw utilizzata dai turisti per tuffarsi (pericolosamente). Il sindaco ha dichiarato che provvederanno a mettere una fila di boe sperando che non ignorino o tolgano anche quella.