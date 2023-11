Nesso, in casa una "pietra" di cocaina e documenti rubati a un comasco: arrestato

Documenti rubati, dosi di droga e una pietra intera di cocaina sono stati trovati in un appartamento a Nesso.

Nella mattinata di ieri 4 novembre una pattuglia della polizia di Stato, impegnata nel controllo del territorio in città e nella periferia, nei giri effettuati ha ricevuto informazioni dettagliate su un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti che avveniva nella sponda orientale del lago e gli agenti sono andati quindi a perquisire quell'appartamento nel comune di Nesso. Nella casa, dove viveva un uomo marocchino di 56 anni, irregolare sul territorio, sono stati trovati documenti falsi, 12 dosi confezionate di cocaina per un peso di 7 grammi e mezzo mentre, nascosto, all’interno della cassa di uno stereo, hanno trovato un ulteriore involucro, dove c'era un pezzo di cocaina in pietra, del peso di 13 grammi. Sono stati quindi ritrovati in totale 20 grammi e mezzo di droga e circa 60 grammi di sostanza da taglio, oltre a denaro contante, probabile provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione ha permesso ai poliziotti di trovare anche i documenti di identità intestati a un comasco di 58 anni, risultati essere provento di un furto. Portato in questura l’uomo è risultato essere irregolare sul territorio italiano: il suo permesso di soggiorno era scaduto nel 2015 e non è stato mai rinnovato. Il 56enne è stato arrestato e portato al Bassone.