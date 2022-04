Nesso, scivola dal sentiero: trovata dopo ore da alcuni passanti. Salva donna di 91 anni

Era caduta durante la mattinata di oggi 11 aprile lungo il sentiero, dove c’è un muretto alto circa un metro e mezzo ma anche se non si era fatta nulla di grave, non riusciva a rialzarsi. Dopo alcune ore, sono passate delle persone che hanno sentito gridare e hanno dato l’allarme. La centrale ha mandato sul posto il soccorso alpino, stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione Cnsas, i vigili del fuoco e l’ambulanza di Nesso. Poco dopo la donna, una signora di oltre novant’anni, è stata ritrovata. Era distesa per terra, in evidente difficoltà. L’hanno raggiunta, valutata, messa in sicurezza e trasportata attraverso il bosco e un prato per circa 150 metri, poi lungo la strada pedonale per altri 400 metri, fino all’ambulanza. L’intervento è terminato poco prima delle 17.00.