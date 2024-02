San Valentino con un intero panetto di hashish nell'auto a noleggio: denunciati

Lo scorso 14 febbraio durante alcuni controlli sul territorio è stata fermata un'auto a Turate in via Fenegrò. A bordo dell'auto (che era a noleggio) due cittadini marocchini di 27 e 36 anni, irregolari e senza fissa dimora. Durante la perquisizione all'interno dell'abitacolo della macchina è stato trovato un panetto di hashish dal peso complessivo di circa 88 grammi. I due sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Sempre durante i controlli rafforzati del territorio, portato avanti dai carabinieri di Cantù con un impiego medio giornaliero di 35 pattuglie e 100 militari, a Lomazzo, nell’ambito del piano di ricerca e cattura di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, è stato arrestato un 30enne, cittadino italiano di origini straniere. Dovrà scontare una pena di sei mesi di reclusione per danneggiamento e furto aggravato, reati commessi nel 2017.