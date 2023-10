Scoperto in via Anzani negozio che rubava la corrente elettrica

Nella giornata di giovedì 12 ottobre 2023, la polizia locale di Como ha continuato i suoi sforzi per garantire la sicurezza urbana nelle zone a tutela rafforzata, comprese piazza della Tessitrice, l'area Ippocastano (via Aldo Moro) e via Anzani. Questo servizio è stato condotto da 4 equipaggi, sotto la guida di 2 ufficiali di polizia locale. Ecco un riepilogo delle attività svolte.

Gli ultimi controlli

A piazza della Tessitrice, la polizia ha condotto un'ispezione commerciale presso una sala slot e ha identificato 10 persone di nazionalità straniera. In seguito, sono state emesse due sanzioni per violazioni del regolamento di polizia urbana, con l'applicazione dell'ordine di allontanamento.

Nell'area Ippocastano, sono state identificate sei persone di nazionalità straniera e una violazione del regolamento di polizia urbana, che ha portato all'emissione di un ordine di allontanamento.

In via Anzani sono state rilevate diverse violazioni. Un'ispezione commerciale in un negozio di generi alimentari ha portato alla denuncia per furto di corrente elettrica. Inoltre, sono state rilevate violazioni amministrative, come l'occupazione abusiva di suolo pubblico con tavoli e sedie.

I controlli da inizio anno

Da inizio anno, la polizia locale di Como ha condotto numerosi controlli in queste aree a tutela rafforzata, evidenziando varie violazioni del regolamento di polizia urbana. Questi controlli hanno comportato l'identificazione e la sanzione di soggetti che facevano uso personale di sostanze stupefacenti, così come denunce all'autorità giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti in quattro casi specifici. Inoltre, sono stati emessi ordini di allontanamento in conformità con il regolamento di polizia urbana e trasmessi alla questura. Complessivamente, sono stati effettuati numerosi interventi per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nelle zone designate.