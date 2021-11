Lutto a Como: muore in Senegal Gianpietro Frigerio, presidente dell'onlus I bambini di Ornella

Proprio ieri mattina l'associazione comasca i Bambini di Ornella aveva postato su Facebook le foto degli ultimi ritocchi alla nuova scuola materna a Dagga Dialaw, in Senegal, dedicata a Denise Latina e quasi pronta per la sua inaugurazione. Poi, nella serata del 2 novembre, il dramma: il presidente dell'onlus, Gianpietro Frigerio, è morto a causa di un improvviso malore propio mentre si trovava in Senegal. Un lutto che colpisce profondamento il mondo del volontariato comasco.

Il cordoglio dell'associazione I Bambini di Ornella

Gianpietro Frigerio, detto Gianni, conosciutissimo Presidente de I Bambini di Ornella, storica associazione comasca attiva in Senegal da oltre 15 anni, nella realtà di Kelle, con diverse iniziative nell’educazione e sostegno di bambini e fanciulli abbandonati o privi di mezzi di sostentamento. Gianni era presente da pochi giorni nel Paese africano presso il Centro “Giovanni Quadroni” perchè proprio oggi pomeriggio, insieme con Severino Proserpio, fondatore della Onlus comasca e Angelo Agnisola della associazione Formazione Solidale di Caserta, nostra partener nella cooperazione, avrebbe dovuto inaugurare la nuova scuola materna nel villaggio di Daga Dialaw, sorto grazie al lascito della famiglia di Denise Latini di Colle Val d’Elsa, appasionata sostenitrice della nostra Associazione, venuta recentemente a mancare.

Gianni, ex sindacalista della Cgil ed ex Sindaco di Montorfano, sempre attivo nel campo del sociale, lascia un grosso dolore e vuoto ai soci, volontari ed innumerevoli amici del territorio comasco.