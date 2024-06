Multa da 5mila euro per un 30enne alla guida di un'auto in centro a Como

Una multa di 5mila euro per un uomo che è stato fermato dalla polizia Locale per un normale controllo in piazza Vittoria a Como. Il grosso problema era che il 30enne, originario della Sierra Leone, era alla guida dell'auto senza aver mai ottenuto la patente di guida. Per questo è stato denunciato dagli agenti che hanno anche elevato la salatissima multa.

Controlli della Locale anche durante la notte tra il 22 e il 23 giugno, quando ha effettuato un controllo in un pubblico esercizio della città, in una zona in prossimità del lago. All'interno del locale, uno dei più noti della città, gli agenti hanno riscontrato che si stava svolgendo un'attività di intrattenimento con dj e balli, senza la necessaria autorizzazione. L'intervento delle forze dell'ordine ha messo in luce una violazione delle normative comunali, che richiedono permessi specifici per eventi di questo tipo. Il locale in questione, privo delle autorizzazioni necessarie per l'intrattenimento musicale e le danze.