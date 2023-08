Precipita in un dirupo: mucca salvata con l'elicottero a San Fedele Intelvi

Intervento dei vigili del fuoco per salvare una mucca scivolata lungo un dirupo e finita sul greto di un torrente . Il bovino si era evidentemente allontanato dal pascolo dell'alpeggio in cui si trovava, a circa 1.300 metri di quota, in località Orimento a San Fedele Intelvi. E' caduto e per alcuni metri e non era più in grado di risalire anche a causa delle ferite. I vigili del fuoco sono intervenuti con l'elicottero per recuperare la mucca. Dopo avere disboscato l'area hanno imbragato l'animale con una rete e l'anno sollevata in volo e portata in salvo. La mucca sopravvivrà.