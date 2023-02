L'uomo che fa la compere al Conad e al negozio per animali con banconote da 50 euro false

Girava con banconote false da 50 euro a Mozzate e ha cercato, nella giornata del 15 febbraio, di spenderle come nulla fosse in vari negozi. Prima è andato al supermercato Conad a prendere alcune cose da mangiare poi si è spostato in un negozio per animali dove ha comperato il trasportino per il gatto, una spazzola e altri prodotti per il suo amato animale. Il 32enne straniero di origine marocchina però ha fatto l'errore di voler tornare ancora al supermercato. Il responsabile, infatti, si era accorto che la banconota ricevuta era falsa e aveva già avvisato i carabinieri di Mozzate che hanno aspettato il 32enne all'uscita dalle casse. L'uomo, pregiudicato, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato denunciato in stato di libertà per spendita e introduzione nello stato di monete falsificate e furto aggravato.