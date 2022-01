Controlli anti-covid: 15mila euro di multa e chiusura di un giorno per un locale a Mozzate

I Carabinieri di Mozzate e del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Como, durante i controlli legati al rispetto delle norme anti-covid nella mattina del 19 gennaio, hanno controllato alcune attività di Mozzate (bar e alimentari).

In un locale sono state riscontrate molte violazioni. Erano assenti i cartelli all’esterno che indicassero le modalità di accesso, le precauzioni igieniche personali e la capienza massima del locale. Riscontrate irregolarità anche per l'impiego del personale: un lavoratore era irregolare. Il titolare inoltre non indossava bene la mascherina mentre serviva i clienti e quindi sommando tutte queste violazioni sono state emesse sanzioni per un totale di 15.500 euro e la chiusura del locale di un giorno.