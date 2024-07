Tragedia a Mozzate, morto un uomo travolto dal treno

Ieri sera lunedì 15 luglio intono alle 23.15 soccorsi e forze dell'ordine sono intervenuti in codice rosso alla stazione di Mozzate (Como). Sul posto la polfer (polizia ferroviaria), i vigili del fuoco di Como, i carabinieri di Cantù, l'ambulanza e l'auto medica. Secondo le pochissime informazioni trapelate un uomo sarebbe stato travolto dal treno ed è morto. Non si conoscono le dinamiche del fatto e al momento non si esclude alcuna ipotesi. Procede con le indagini la polizia ferroviaria. In aggiornamento.