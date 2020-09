Mozzate, arrestato 41enne: spacciava droga girando la città in bicicletta

Si aggirava, ieri pomeriggio, 18 settembre, in bicicletta a Mozzate, ma con movimenti nervosi e un'aria irrequieta. Questo atteggiamento è stato notato dai carabinieri della stazione di Mozzate che hanno quindi fermato l'uomo. Si tratta di S.M, 41enne italiano, trovato con addosso, nascosti in un borsello, circa 30 grammi di marijuana. La perquisizione è stata estesa nella sua casa, a Cislago ( provincia di Varese), dove nell'armadio della camera da letto sono stati trovati ulteriori 670 grammi di di marijuana (suddivisi in 10 sacchetti) e anche materiale per il confezionamento delle varie dosi, il tutto posto in sequestro penale. S.M. è stato quindi accusato di detenzione di sostanza stupefacenti al fine di spaccio e condotto al Bassone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.