La coltellata dopo pranzo nel parcheggio a Mozzate: arrestato per tentato omicidio il camionista bulgaro

È stato arrestato per tentato omicidio il camionista bulgaro che ieri 8 aprile 2023 nel parcheggio di sosta di Mozzate in via Gianmaria Cornaggia Medici ha aggredito colpendo con un fendente un collega, provocandogli una brutta ferita. Non era un gioco, ma una litigata per futili motivi dettati dall'abuso di alcol. Vari camionisti erano in sosta e stavano pranzando quando tra due di loro è scoppiata una furibonda discussione, degenerata nell'aggressione dove il più esile ha avuto la peggio. Il 53enne ferito è stato prima medicato sul posto per bloccare l’emorragia e poi trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Varese dove si trova attualmente in prognosi riservata. L'accoltellatore è stato arrestato e portato al Bassone e dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù.