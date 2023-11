Ospite di un B&B nel Comasco sfascia la macchina della compagna parcheggiata fuori

È successo nel comune di Mozzate la scorsa notte. I carabinieri sono dovuti intervenire perché un uomo, un 37enne pregiudicato e già noto per maltrattamenti in famiglia, nel pieno della notte, intorno alle 3, avrebbe minacciato e picchiato brutalmente la compagna davanti alla figlia. Non pago, uscito dal B&B dove era ospite, avrebbe sfasciato anche l'auto della donna che era parcheggiata fuori dalla struttura ricettiva. Secondo quanto è stato possibile ricostruire il 37enne è residente nel Comasco ma quella sera, per motivi non noti, si trovava nel B&B con la compagna e la figlia. Dopo gli accertamenti sul posto è stato denunciato in stato di libertà.