Omicidio di don Roberto Malgesini, la Procura: movente legato alla paura del rimpatrio

L'assassino di don Roberto Malgesini era convinto che fosse in atto un complotto per rimpatriarlo in Tunisia e che il prete fosse coinvolto in tale complotto. Sarebbe questo il movente dell'omicidio di don Roberto secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. Il Procuratore della Repubblica di Como, Nicola Piacente, ha spiegato alcuni dettagli nella nota stampa diffusa in serata il 15 settembre: "L'omicidio di don Roberto Malgesini troverebbe il suo movente nell paura da parte del s sarebbe il frutto Con riferimento all’omicidio perpetrato in data odierna ai danni di Don Roberto Malgesini, sacerdote presso la Parrocchia di San Rocco, il cittadino tunisino che nella mattinata si è presentato presso la Compagnia dei Carabinieri di Como affermando di aver commesso poco prima un accoltellamento, è stato sentito questo pomeriggio con le garanzie della difesa presso la Questura di Como. L’indagato, in Italia dal 1993, con vari precedenti penali, nei cui confronti pendono due ordini di espulsione risalenti al 2018 ed all’aprile 2020 (non eseguito per ragioni legate alla diffusione della pandemia da COVID 19), ha ammesso le proprie responsabilità in ordine all’omicidio del religioso e ne ha descritto dinamica e movente, quest’ultimo – allo stato- esclusivamente riconducibile al convincimento di essere vittima un asserito complotto che ne avrebbe determinato il rimpatrio in Tunisia. Non sono emersi allo stato coinvolgimenti dell’indagato, che è stato ristretto in carcere, in percorsi di radicalizzazione. Sulla base degli elementi acquisiti, la Procura della Repubblica provvederà nelle prossime ora a formalizzare una richiesta di convalida dell’arresto per omicidio volontario".

