Ubriaco e violento, mostra i genitali ai passanti in piazza Cavour: arrestato

Nella serata di domenica 15 ottobre 2023 un equipaggio della squadra volante è dovuto intervenire in piazza Cavour presso il bar Touring, dove era stato segnalato un uomo ubriaco che stava creando problemi a dipendenti e ai clienti del bar. Giunti sul posto i poliziotti, hanno raccolto le prime testimonianze. E' emerso che un dipendente è stato aggredito dall'uomo con un pugno al volto. L'aggressore è un cittadino dell’Ecuador di 29 anni, regolare e residente a Como, con precedenti di polizia. Gli agenti lo hanno fatto salire sull'auto di servizio con non poca fatica. Lo straniero, appena visti i poliziotti, aveva iniziato a insultarli a gran voce, si era denudato, arrivando persino a mostrare le parti intime ai passanti di piazza Cavour, e aveva anche sferrato un pugno in pieno petto a un agente.

Portato in Questura, l’ecuadoriano oltre a molteplici precedenti di polizia, è risultato anche essere destinatario di un avviso orale del questore di Como. Nei locali della questura il 29enne ha inoltre proseguito nel suo atteggiamento violento nei confronti degli agenti sferrando calci nei loro confronti ed è stato quindi arrestato per gli atti osceni in luogo pubblico, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. E' stato processato con rito direttissimo il giorno seguente. Al termine del processo all’ecuadoregno sono stati concessi i termini a difesa ed è stato sottoposto all’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria, per tre volte a settimana.