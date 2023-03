Sport brianzolo in lutto: è morto Vincenzo Carbone, dirigente del Cabiate

E' morto all'età di 41 anni Vincenzo Carbone, conosciutissima figura dello sport brianzolo. Vincenzo, per tutti Enzo, era residente a Cesano Maderno. La sua improvvisa scomparsa ha portato sgomento e incredulità oltre che tanta tristezza, nel mondo sportivo tra Monza e Como. Carbone Lo sport brianzolo è in lutto. È scomparso improvvisamente Vincenzo (per tutti Enzo) Carbone, 41 anni, residente a Cesano Maderno è stato a lungo mister e responsabile di diverse società calcistiche del territorio, come le squadre di Lentate e Meda. Attualmente era dirigente generale dell'Asd Cabiate.

Subito la drammatica notizia è rimbalzata sui social. Sulla pagina Facebook dell’ACD Calcio Lentatese è apparso un messaggio di cordoglio rivolto alla moglie e alla famiglia: “La nostra società con immensa tristezza nel cuore, si unisce al dolore per la scomparsa del nostro ex direttore sportivo Vincenzo Carbone”.

Tanti i ricordi affettuosi e addolorati che attestano la stima e il bene che Enzo era in grado di suscitare. Tutti lo ricordano come un grande sportivo e appassionato di calcio. Oltre alle numerose manifestazioni di cordoglio si susseguono in queste ore anche tanti ringraziamenti per la passione e l'impegno che Enzo ha sempre profuso in ogni società con la quale ha collaborato..