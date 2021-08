Trovato morto in un dirupo l'uomo di Cantù disperso da 9 giorni in Francia

Era in Alta Savoia a fare una camminata con la moglie e gli amici in montagna: aveva 74 anni

Si erano perse le sue tracce l'11 agosto in Alta Savoia dove era in vacanza con la moglie e alcuni amici. Oggi, 21 agosto il tragico ritrovamento. Come riportato anche sul giornale francese Le Dauphiné Libéré, le ricerche per ritrovare il canturino Pierluigi Caspani sono state serrate. L'uomo, un 74enne sportivo, allenato e piuttosto esperto di montagna, quel giorno aveva deciso di proseguire la passeggiata da solo. La moglie e il piccolo gruppo di amici che erano con lui lo avevano mandato in esplorazione per vedere quanto mancava per raggiungere la cima del Col des Contrebandiers.

Qualche giorno fa la figlia Clara aveva anche lanciato un appello su Facebook:

«Mio padre e’ scomparso in montagna in Francia ormai da 4 giorni e nonostante le grandi ricerche fatte dai soccorritori con elicotteri, cani e da noi, non siamo riusciti a trovarlo.

Le ricerche dei soccorritori rallenteranno nei prossimi giorni ma e’ importante continuare a cercare.

Vorrei provare a creare dei gruppi di ricerca con cane:

Se siete abituati alla montagna (servono persone che sanno muoversi bene nei boschi e che non si mettano in pericolo) e fate RICERCA PERSONE CON IL VOSTRO CANE

e avete voglia di darmi una mano scrivetemi in pvt.

Se conoscete gruppi di ricerca persone in Francia scrivetemi in privato.

Grazie a tutti! ».

Oggi, 21 agosto è stato reso noto il triste epilogo. Il corpo è stato ritrovato in un dirupo.