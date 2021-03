Lutto nel mondo dell'imprenditoria comasca: è morto Stefano Caprile

All'età di 68 anni è venuto a mancare nella prima mattina del 27 marzo 2021 l'imprenditore comasco Stefano Caprile. Era malato da tempo.

Classe 1952, Caprile è stato una figura importante nel mondo dell'imprenditoria lariana e non solo. La sua ormai storica impresa - Caprile Costruzioni - è stata una di quelle che ha contribuito in modo significativo all'ammodernamento del territorio comasco con l'adeguamento o realizzazione di importanti infrastrutture, come per esempio l'innesto dell'autostrada a Tavernola o il tratto di Regina Nuova che attraversa Moltrasio.

Così lo ricordano il fratello Emanuele e la Sorella Barbara: "Per noi non è stato un grande costruttore non solo nel lavoro ma anche nella vita privata. Ha costruito una grande e solida famiglia. Lo ricorderemo tutti con grandissimo affetto". I funerali si svolgeranno lunedì 29 marzo nella chiesa di San Fedele a Como alle ore 15.