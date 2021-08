È morto il sindaco di Lugano Marco Borradori per un attacco cardiaco durante un allenamento

Marco Borradori, sindaco di Lugano, è morto improvvisamente per un malore, un attacco cardiaco mentre si allenava in vista della maratona di New York. Aveva 62 anni. Secondo quanto appreso è stato ritrovato a terra da alcuni passanti. Le sue condizioni, una volta arrivati i soccorsi, sono apparse subito critiche. Ricoverato in ospedale non c'è stato nulla da fare e nel tardo pomeriggio di ieri 11 agosto, il Municipio ha annunciato la sua morte.

Borradori era sindaco di Lugano dal 2013. Era molto ben voluto per i suoi modi sempre gentili e pacati, era esponente della Lega dei Ticinesi, ponte di dialogo tra Ticino e Lombardia. Tanti i cittadini che commossi, anche sui social gli stanno dedicando frasi di affetto e stima.