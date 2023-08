Incidente di Fino Mornasco: non ce l'ha fatta il 42enne Simone Salvati

Aveva 42 anni (e non 35 come appreso in un primo momento) il motociclista rimasto coinvolto nell'incidente contro un'auto nella tarda mattinata del 16 agosto 2023. Simone Salvati è deceduto nel trasporto in ospedale. Il 42enne comasco è stato soccorso immediatamente da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa di Grandate ma per lui non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto lungo via Campagnola, vicino al confine con Cadorago.