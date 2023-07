Trovato morto a Senna Comasco immigrato residente in un centro di soggiorno svizzero

Un uomo morto è stato ritrovato in una zona boschiva e scoscesa di Senna Comasco. Si tratta di un marocchino di 33 anni che risiedeva in un centro di soggiorno di Balerna, nel Canton Ticino (Svizzera). Il ritrovamento risale alla prima serata del 21 luglio 2023. I carabinieri della compagnia di Cantù stanno indagando per ricostruire la dinamica della morte. Per il recupero della salma, vista la zona impervia, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Cantù.