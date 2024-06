Morto investito da un muletto in un'azienda: aveva 85 anni

Non sono ancora note le dinamiche di questo terribile incidente in cui ha perso la vita un uomo di 85 anni. Il fatto è accaduto oggi 5 giugno a Bosisio Parini (Lecco), al confine con Eupilio (Como) intorno alle 14.30 presso l'azienda Rigamonti. Non è chiaro se l'uomo fosse lì come visitatore esterno o a lavorare ma secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato investito da un muletto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Merate, l'ambulanza, il personale Ats e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia ma purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatare la morte dell'anziano.