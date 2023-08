Trovano un uomo morto sui monti di San Bartolomeo Val Cavargna

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato da due escursionisti in una zona impervia di San Bartolomeo Val Cavargna. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 18. Subito i due escursionisti hanno lanciato l'allarme. Il corpo era riverso a terra e dalle prime informazioni sembra che le ipotesi più probabili del decesso siano una caduta o un malore. SUl posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 di Como. Al lavoro per il recupero della salma anche il soccorso alpino. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire cosa sia successo. Al momento non si conoscono ancora le generalità dell'uomo trovato morto.