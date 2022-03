È morto il ragazzo di 16 anni di Cermenate dopo lo schianto con la moto enduro del padre

Leonardo, il ragazzo di 16 anni residente a Cermenate che era rimasto ferito in modo grave dopo essersi schiantato in moto contro un new jersey di cemento non ce l'ha fatta. È morto dopo aver lottato per due giorni in un letto d'ospedale. L'incidente nella serata di domenica a Lazzate mentre era in sella a una moto da enduro del padre. I soccorsi erano intervenuti poco dopo le 19 all'interno del vecchio campo base in disuso dell'autostrada A36 "Pedemontana", in via Rosselli. Qui, insieme al minorenne, in quel momento pare ci fossero altri giovani.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 19 del 12 marzo: il ragazzo era in sella alla sua Honda CFR 250 quando ha sbattuto contro il blocco di cemento che adiacente alla cancellata di ferro che delimita il campo base, ormai in disuso, dell'A36 Pedemontana.