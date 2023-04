Ritrovato morto l'olandese disperso: era a Cernobbio per la fiera Proposte

le ricerche si erano concentrate anche sullo specchio d'acqua del lago antistante Cernobbio, ma è nella boscaglia, nei pressi del galoppatoio di Villa Erba, che è stato ritrovato il suo corpo senza vita. L'uomo, un olandese del 1970, si trovava in zona per partecipare alla fiera Proposte a Villa Erba. Da due giorni non si avevano notizie di lui. Le ricerche dei vigili del fuoco, effettuate anche con l'elicottero, hanno dato un triste esito: nella serata del 17 aprile è stata rinvenuta la salma dell'uomo. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un estremo gesto dettato dalla disperazione.