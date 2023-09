Incidente a Sormano, è morto in ospedale il motociclista di 48 anni

Purtroppo non ce l'ha fatta il motociclista di 48 anni di Arosio che ieri domenica 17 settembre, in seguito a un incidente a Sormano sulla strada che dal pian del Tivano porta alla Colma di Sormano, aveva riportato gravi ferite. Le dinamiche del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine anche se, secondo le primissime informazioni trapelate, l'uomo sarebbe caduto dalla moto in curva e successivamente avrebbe impattato con un'auto che stava arrivando.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.50 circa. Grande spiegamento di soccorsi del 118 tra cui l'elisoccorso decollato da Milano in codice rosso che ha poi trasportato il ferito al San Gerardo di Monza dove purtroppo è morto poche ore dopo.

Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.