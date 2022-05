Precipita per centinaia di metri durante un'escursione in montagna: morto uomo di Casnate con Bernate

Un uomo di 63 anni di Casnate con Bernate è morto durante un'escursione in montagna nel Sondriese. Il fatale infortunio è avvenuto nel pomeriggio del 18 maggio 2022 sul Pizzo Truzzo, a San Giacomo Filippo. L’uomo, del 1959,stava percorrendo con altre persone una parte esposta in cresta, sul versante ovest, quando è precipitato per alcune centinaia di metri, a circa 2700 metri di quota. Nella zona c’è ancora della neve e la dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. Immediato l’allarme: sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza,) allertati anche i soccorritori della Stazione di Chiavenna del Soccorso alpino e i militari del Soccorso alpino Guardia di finanza.