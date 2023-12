Addio a Michele Pagani, barista di Como dal cuore grande: aveva 54 anni

Braccia tatuate, motocicletta Harley Davidson e una passione per le arti marziali. Ma a dispetto di ciò, l'aggressività non faceva parte della sua personalità. Anzi, Michele Pagani era una persona gentile e generosa, sempre pronto a mettere gli altri davanti a se stesso. L'ultimo periodo della sua vita ne è la dimostrazione, come spiega il fratello Maurizio: "Fino all'ultimo ha cercato di tutelare la sua famiglia e i suoi amici dalla sofferenza della sua scomparsa che sapeva essere vicina. Ha cercato sempre di non farci preoccupare, nascondendoci la sua malattia. Lui era fatto così, si preoccupava sempre più degli altri".

Michele era molto noto a Como per essere il titolare, insieme all'amico Claudio, del The Brothers Cafè, il locale di via Carcano conosciuto per il suo stile unico nel panorama dei pub cittadini. Il suo lavoro era anche la sua passione. Non l'unica, però. Michele amava le Harley Davidson e le arti marziali e di autodifesa. In particolare praticava il Jeet Kune Do, l'arte marziale creata da Bruce Lee e che Michele aveva iniziato a praticare quasi trent'anni fa con Mike Faraone, uno degli istruttori italiani più famosi.

Purtroppo la malattia, scoperta pochi mesi fa, ha avuto la meglio su di lui. Michele si è spento l'altra notte all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. I funerali si svolgeranno mercoledì 27 dicembre alle ore 10.30 nella chiesa di Sant'Abbondio di Limido Comasco.