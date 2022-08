Sembra che dorma in macchina, invece è morto: dramma ad Appiano gentile

Un uomo di 43 anni è deceduto ad Appiano Gentile. Il suo corpo è stato ritrovato all'interno della sua auto che era posteggiata sul parcheggio del McDonald's in via Salvo d'Acquisto. I soccorsi sono scattati intorno alle 6 del mattino. Sul poso sono intervenute un'automedica e un'ambulanza del Sos di Appiano Gentile con la colborazione dei vigili del fuoco allertati per aprire la portira della macchina. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù. Sulle cause del decesso non sembrano esserci molti dubbi, dovrebbe essersi trattato di un malore.