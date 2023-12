Tragedia sui monti del Triangolo Lariano: morto l'alpinista Leopoldo Bonacina

Tragedia in montagna: Leopoldo Bonacina, un esperto alpinista di 58 anni e membro dell'Osa Valmadrera, è stato ritrovato senza vita sul monte Moregallo dai soccorritori intervenuti intorno alle 18.30 di giovedì 14 dicembre. L'alpinista, come riporta il sito LeccoToday, era salito in quota accompagnato dal suo cane, ma il mancato ritorno ha generato l'allarme. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato un mezzo aereo dalla base di Villa Guardia (Como), mentre da terra sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino del Triangolo Lariano, i carabinieri e i vigili del fuoco. In azioni il nucleo Saf da Lecco, Como e Milano, la squadra Dedalo (ricerca tramite segnali cellulari), la squadra Saf (speleo-alpino-fluviale) specializzata per neve e ghiaccio, e le squadre Tas (topografia applicata al soccorso) da Lecco e Monza.

Il cane dell'alpinista ha svolto un ruolo cruciale nell'allertare gli operatori. Intorno alle 20, è stato avvistato mentre abbaiava nella zona del canalone Belasa. Questo segnale ha permesso ai soccorritori di localizzare l'uomo nonostante l'oscurità. Bonacina, classe 1965, è precipitato per circa un centinaio di metri dalla cresta e giaceva in fondo al canale. Di conseguenza, è stato attivato l'elisoccorso di Como. L'intervento è stato estremamente complesso, con il medico che ha constatato il decesso e il recupero del corpo effettuato tramite verricello. Le squadre hanno fatto ritorno alla base poco prima delle 22.

Durante le operazioni di soccorso, si sono verificati disturbi da parte di individui non identificati, che hanno utilizzato un puntatore laser. Questo comportamento è stato definito inappropriato dal Cnsas, poiché mette a rischio la sicurezza dell'equipaggio dell'elicottero e crea disagio per i soccorritori. Un atto che va assolutamente evitato.