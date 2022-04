Un uomo morto nel lago a Faggeto Lario: recuperato il corpo

Il corpo privo di vita di un uomo è stato recuperato dalle acque del Lago di Como davanti a Faggeto Lario poco dopo le ore 11.30 del 4 aprile 2022. I vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del 118 il quale a sua volta era stato allertato da un signore che si trovava a passare lungo la riva e che ha visto la salma galleggiare. Il corpo era vestito ma privo di documenti. Da un primissimo esame superficiale sembra che l'uomo morto avesse circa 40 anni. I carabinieri di Como hanno avviato le indagini per risalire alla sua identità. Sulle cause non sono state espresse ipotesi quindi non si sa se l'uomo sia morto in acqua, magari per affogamento, o fosse già deceduto quando è finito in acqua.