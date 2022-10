E' morto il musicista Guido Carboniello

Un lutto improvviso ha colpito il mondo della musica, una perdita che viene pianta certamente non solo a Erba, dove abitava Guido Carboniello. Musicista di indiscutibile livello si è spento a 41 anni dopo avere combattuto contro una malattia che negli ultimi anni sembrava avergli dato tregua e che invece è tornata per portarselo definitivamente via, sottraendolo all'affetto dei famigliari e dei fan.

Durante gli studi al Liceo Classico Alessandro Volta di Como aveva maturato la grande passione per la musica dimostrando e sviluppando una grande attitudine alla composizione. Le sue influenze erano il rock e il punk ma cruciale nella sua carriera è stato l'incontro con J-Ax con il quale ha collaborato sia insieme alla sua band - The Styles - che come coautore e produttore. Dopo il 2007, anno di svolta per Guido (è di quell'anno la partecipazione al singolo "+ Stile" di J-Ax), Guido e la sua band registrano un altro album e lui avvia uno studio di registrazione a Erba dal quale oltre al rapper ex Articolo 31 sono passati tanti artisti noti italiani, come Biagio Antonacci e i Finley.