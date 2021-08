È morto Gino Strada

"Nessuno se l'aspettava. Siamo frastornati e addolorati. E' una perdita enorme per il mondo intero. Ha fatto di tutto per rendere migliore il mondo. Ci mancherà tantissimo". Sono le parole di una commossa Rossella Miccio, presidente di Emergency. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla scomparsa, al momento: Strada avrebbe perso la vita in Normandia.

Regione Lombardia esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai cari di Gino Strada. Il suo lavoro e il suo impegno per offrire cure e aiuto alle popolazioni coinvolte nelle guerre non verranno mai dimenticati".

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver appreso della prematura scomparsa di Gino Strada

"Cordoglio per la scomparsa di Gino Strada, fondatore e anima di Emergency. Un uomo che ha fatto della propria professione una missione a favore degli ultimi, portando con generosità nei paesi più poveri e nelle zone di guerra l'eccellenza e la capacità di cura della medicina italiana", si legge in una nota della vicepresidente di regione Lombardia, Letizia Moratti. "Sono certa che la sua opera non verrà meno ed anzi troverà ancor più motivazioni nei tanti volontari coinvolti in quasi 30 anni di attività", ha aggiunto.

