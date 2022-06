È morto Gianni Clerici, giornalista comasco e grande esperto di tennis: aveva 91 anni

È morto all'età di 91 anni Gianni Clerici, giornalista, telecronista e scrittore dopo essere stato un tennista da giovane. La sua salute era peggiorata dopo un ictus avuto nel 2020. Clerici è nato a Como il 24 luglio del 1930 ed è mancato oggi 6 giugno 2022 a Bellagio.

Era considerato uno dei maggiori esperti di tennis del mondo, tanto che per il numero e la qualità delle sue pubblicazioni è stato inserito nel 2006 nella International Tennis Hall of Fame, secondo italiano presente dopo Nicola Pietrangeli. Insieme a Rino Tommasi è stato uno dei commentatori sportivi più amati in Italia.